شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك فى مران الأهلي بعد انتهاء الإيقاف استعدادا لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود كهربا، لاعب الأهلي، فى مران الفريق اليوم، الأحد، بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة سيمبا التنزانى فى الجولة السادسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والمققر لها الجمعة المقبل. وغاب كهربا عن مباريات الأهلي الماضية فى بطولة الدوري وأفريقيا خلال فترة الإيقاف التى أصر الجهاز الفني على استكمالها حتى نهايتها أوائل أبريل الجاري.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قبل السفر إلى السودان مؤخرًا انتظام كهربا فى المران الجماعي بداية من اليوم بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجهاز الفني وبعد اعتذار اللاعب بشكل رسمي إلي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ومدير الكرة وزملائه اللاعبين وشارك اللاعب فى مران اليوم بعد انتهاء العقوبة.

من ناحية أخرى، احتفل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، بوصول موكب المومياوات والذي يضم فراعنة مصر إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمصر القديمة، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.