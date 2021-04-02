شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرجاء المغربى يرحب ببعثة بيراميدز ويؤكد: "كل الإمكانيات متاحة أمامكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء المغربي على الترحيب ببعثة فريق نادي بيراميدز في الدار البيضاء قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعبر رئيس الرجاء عن ترحيبه البالغ ببعثة بيراميدز في الدار البيضاء وأبلغ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس البعثة بأن العلاقات الأخوية ممتدة بين الناديين وكل إمكانيات النادي متاحة أمام بيراميدز، متمنيا مباراة تليق باسم الفريقين.

ورحب وفد من نادي الرجاء ببعثة فريق بيراميدز في ملعب كهرما بمدينة الدار البيضاء خلال المران الأول للفريق موضحًا أن ناديه سعيد بوجود بعثة بيراميدز في كازبلانكا.

من جانبه وجه ممدوح عيد الشكر لرشيد الأندلسي ومجلس إدارة الرجاء على الاستقبال الحافل الذي لاقته البعثة لدى وصولها لمطار محمد الخامس في الدار البيضاء وتلبية كل متطلبات البعثة.

ووعد الرئيس التنفيذى لبيراميدز بإعداد استقبالا مميزا لبعثة الرجاء في القاهرة قبل خوض مباراة الجولة الرابعة المحدد لها يوم 11 أبريل الجاري على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية المغربية وروابط الصداقة التي تجمع البلدين، موضحا أن المنافسات الرياضية تقوي من هذه الروابط والعلاقات الأخوية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على ستاد محمد الخامس بكازبلانكا في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.