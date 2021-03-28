شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامجا علاجيا لـ حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي بالأهلي برنامج علاجي لحمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر والذي تعض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد كينيا في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، وقال أبو عبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".

وأوضح أن فتحي سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري، من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر، مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين؛ قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات من جديد، وذلك استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأوضح أنه بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قبل مران اليوم لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان لمواجهة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي 31 مارس الجاري موعداً للسفر إلى السودان، لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في السودان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة البعثة فى الاجتماع الأخير للمجلس.