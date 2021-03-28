شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامجا علاجيا لـ حمدي فتحي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحدد الجهاز الطبي بالأهلي برنامج علاجي لحمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر والذي تعض للإصابة خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد كينيا في خامس جولات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2022، وقال أبو عبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع "الكعبرة".
وأوضح أنه بعد اخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.
وحدد الجهاز الفني للأهلي 31 مارس الجاري موعداً للسفر إلى السودان، لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويترأس بعثة الأهلي في السودان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة البعثة فى الاجتماع الأخير للمجلس.