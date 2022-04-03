اخبار الرياضه

أبو جريشة: التزام جميع منظومة الإسماعيلى هو الحل.. وكيروش قدم أداء مُرضيا...
موعد مباراة المصري ومازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية
موعد مباراة المصري ومازيمبي في ختام دور المجموعات بالكونفدرالية...
أحمد سامي: التأهل لكأس العالم "مش كيميا" وأطالب بـ10 محترفين في الدوري
أحمد سامي: التأهل لكأس العالم "مش كيميا" وأطالب بـ10 محترفين في الدوري...
الاسماعيلى يستأنف تدريباته الليلة استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري
الاسماعيلى يستأنف تدريباته الليلة استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري...
شاهد ملخص مواجهة الأهلى والهلال فى السودان قبل مباراة القاهرة
شاهد ملخص مواجهة الأهلى والهلال فى السودان قبل مباراة القاهرة...