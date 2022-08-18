علاج نفور الزوجة من زوجها في الفراش 

بيروت - نادين محمد - نفور الزوجة من زوجها في الفراش قد يكون له العديد من الأسباب والمشاكل المختلفة، والتي تختلف من امرأة لأخرى، ولكنها عادة ما تنحصر في أسباب تتعلق بالتعب والإرهاق، أو التغيّرات الهرمونية التي تحدث للمرأة، أو الشعور الملل، وغيرها.

ولهذا نستعرض لكِ في "الجميلة" مجموعة من الحلول لعلاج نفور الزوجة من زوجها في الفراش.

اختيار منطقة محايدة للحديث

عندما تشعر المرأة بالنفور من العلاقة الزوجية، فغن أنسب مكان للحديث عن هذا الامر ليس الفراش، لهذا من المهم إجراء حوار بسيط ينفتح فيه الطرفين على بعضهما البعض بطريقة ودية بسيطة، حيث سيشعر ذلك المرأة بأنها بعيدة تماماً عن أي ضغوطات.

السؤال عما يقلقها

نفور الزوجة من زوجها في الفراش قد يكون له علاقة بالتوتر، فربما هنا ما يُشعر المرأة بالقلق والخوف، ولهذا هي لا ترغب بالقيام بأي أمر مع زوجها، لذا إن بادر الزوج بسؤالها، فستبدأ بالشعور بالاهتمام، وتباعاً ستشعر بالراحة اتجاه الشريك، إذ يوضح الخبراء أن الرغبة الجسدية يمكن أن تكون كافية لدى الرجال للعلاقة الحميمة، لكن الاستجابة الجنسية للنساء غالبًا ما تكون أكثر تعقيدًا.

كن محبا غير أناني

أحياناً كثيرة تشتكي النساء من أزواجهن أثناء العلاقة، حيث يتم وصفهم بالأنانية، وعدم الاهتمام بالزوجة، خاصة وأن الأمر بالنسبة للمرأة يكون رومانسي بشكل كبير، ولكن غالبية الرجال لا يدركون هذا الأمر، علاوة على تركيزهم فقط على أنفسهم دون الاهتمام برغبات الطرف الآخر.

التخفيف من الشعور بالألم

بسبب التوتر والقلق، قد تشعر المرأة أحياناً بالألم، وتباعاً تشعر بالنفور من زوجها، ولهذا يمكن الرجل مساعدة زوجته على الاسترخاء قبل العلاقة، كالحصول على حمام دافئ، أو الاستمتاع إلى موسيقى هادئة، وإضاءة الشموع.

دعها تعرف أنك تجدها جذابة

قد يكون لدى المرأة مشكلة مع الثقة بالنفس، ولهذا هي لا ترغب في أن يراها زوجها، لهذا سيساعد مدح الزوجة، وإخبارها كم هي جميلة على الشعور بأنها أفضل، وسيمنحها إحساس بالثقة اتجاه مظهرها، وبالتالي ستكون مقبلة أكثر على الزوج في الفراش.



المصدر: every day health

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