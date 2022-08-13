بيروت - نادين محمد - كثيراً ما تعاني بعض النساء من عدم الرغبة بالعلاقة الزوجية، مما يتسبب في حدوث نوع من الجفاء بينها وبين زوجها، ويبدأ يحدث العديد من المشاكل بينهما حتى وإن كان السبب الظاهري أمر آخر، لكن الفتور الذي يحدث بالعلاقة الحميمية عادة ما يكون مُحرك أساسي لنجاح أو فشل العلاقة الزوجية.

ولهذا نستعرض لكِ في "الجميلة" مجموعة من أبرز أسباب عدم الرغبة في العلاقة الزوجية عند النساء.

ولادة حديثة للطفل

عندما يكون لدى المرأة طفل حديث الولادة، فإن ذلك يؤثر بشكل كبير على هرموناتها، وتصبح مزاجية في كثير من الأحيان، علاوة على التعب والإرهاق وصعوبة النوم الذي تشعر به، ويزداد هذا الشعور إذا كان زوجها لا يساعدها، حيث تبدأ بالشعور بالوحدة، وتزداد حالتها النفسية سوءاً، وتباعاً قد يكون لديها عدم رغبة في العلاقة الحميمية.

صورة الجسد

هناك العديد من النساء اللاتي يعانين من مشاكل الثقة والحب اتجاه أجسادهن، ولهذا عادة ما تكون لديهن تخوفات من العلاقة الزوجية، ويشغل بالهن كثيراً رأي الزوج في مظهرهن، وقد يساعدهن في ذلك التحدث مع طبيب نفسي، وأيضاً هناك دور غاية في الأهمية للزوج، عن طريق الثناء على مظهر زوجته، وإخبارها دائماً كم هي رائعة وجميلة.

الضغط العصبى والتوتر

طبيعة الحياة أصبحت أكثر حدّة، خاصة مع الوتيرة السريعة التي نعيشها الآن، وقد تتسبب ضغوطات الحياة هذه في الشعور بالتوتر، الذي يؤثر على هرمونات النساء بشكل عام، وقد يجعل لديهن رغبة أقل بالعلاقة الزوجية.

سوف يساعدكِ الاسترخاء ومحاولات الحصول على حمام دافئ، وإضاءة الشموع، وأن تسمحي لنفسكِ بالقيام بالأمور التي تحبيها، مثل مشاهدة فيلمكِ المفضل مع زوجكِ، أو قراءة كتاب، أو سماع موسيقي.

القيام بأدوار متعددة

هناك الكثير من أنواع النساء التي تقوم عادة بدور "البطل الخارق" حيث تكون هي من توصل أطفالها للمدرسة، ومن ذم تذهب للعمل، ثم تعود لتطبخ الطعام، وغيرها من الأعمال المراهقة، ولهذا تجد نفسها في نهاية اليوم مرهقة للغاية، وكل ما تحتاج له للراحة، وتظل في هذه الدائرة، ومع الوقت تبدأ الرغبة بالعلاقة تقلّ.

لهذا حاولي توزيع المهام قليلاً، بين زوجكِ وأولادكِ، أو يمكنكِ الاستعانة بشخص يساعدكِ، فكلما وجدتِ وقت لنفسكِ، كلما أصبحت العلاقة الزوجية أفضل.

صراع العلاقة

بعض الرجال يعتمدوا العلاقة الزوجية كحل للشجار بينه وبين زوجته، إلا أن الزوجة تجد هذا الأمر بمثابة عدم احترام لديها، حيث أن العلاقة بالنسبة لها عاطفية في المقام الأول، لهذا إن كرر الزوج هذا التصرف، فتشعر الزوجة بشكل لا واعي بعدم الرغبة في العلاقة الزوجية.

المصدر: womens health magazine

تابعي أيضا: