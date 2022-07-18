بيروت - نادين محمد - علاج السيلان في المنزل والذي يعد من الأمراض المنقولة جنسياً، وقد يسبب مرض السيلان غير المعالج العقم عند كل من الرجال والنساء، وقد يصف طبيبك المضادات الحيوية لعلاج مرض السيلان، وقد تم استخدام العديد من العلاجات الطبيعية لعدة قرون؛ لعلاج هذه الأمراض المنقولة بالاتصال الحميمي والتي تنتقل من شخص لآخر أثناء الاتصال الجنسي .

لحسن الحظ، يمكن علاجها بسهولة في المنزل خاصة للرجال قبل أن تسبب التهاب الأنبوب الذي يحمل الحيوانات المنوية ويسبب العقم، أما عند النساء فيمكن علاج السيلان في المنزل قبل أن يسبب التهاب الحوض، ويؤدي إلى مضاعفات أخرى، مثل: العقم، والحمل خارج الرحم، وخراجات الحوض.

علاج السيلان



إذا كنت حاملاً، يمكن أن ينتقل مرض السيلان إلى المولود الجديد، والذي قد يعاني بعد ذلك من التهابات المفاصل والعمى والتهابات الدم. في كل من الرجال والنساء، يمكن أن يدخل السيلان أيضاً إلى مجرى الدم، ويسبب حالة تسمى عدوى المكورات البنية المنتشرة (DGI)، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة في الحالات الشديدة.



علاج السيلان في المنزل بالمضادات الحيوية

قد يصف طبيبك المضادات الحيوية لعلاج مرض السيلان. ولقد تم استخدام العديد من العلاجات الطبيعية لعدة قرون لعلاج هذه الأمراض المنقولة بالاتصال الحميمي. في ما يلي بعض العلاجات المنزلية لمرض السيلان.

علاج السيلان في المنزل طبيعيًا

1- الثوم

بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، يستخدم الثوم كعلاج منزلي شائع للالتهابات البكتيرية.

وجدت دراسة أجريت عام 2005، والتي فحصت آثار منتجات الثوم ومستخلصاته على البكتيريا المسببة لمرض السيلان، أن 47 في المائة من المنتجات أظهرت نشاطاً مضاداً للميكروبات ضد البكتيريا. ومع ذلك، أجريت هذه الدراسة في بيئة معملية، وليس على البشر المصابين بمرض السيلان.

2-خل حمض التفاح

يعد من أشهر علاجات السيلان الطبيعية. يمكن تناول خل التفاح عن طريق الفم أو وضعه موضعياً كحل. قد تساعدك الخصائص المضادة للبكتيريا لخل التفاح، ولكن الزموا الحذر، فهو شديد الحموضة أيضاً، مما قد يؤدي إلى تهيج الأنسجة الحساسة في المناطق الحساسة.

3- فوائد عشبة إشنسا

قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في هذه العشبة في تقليل الالتهاب في الأعضاء الحميمة، بما في ذلك مرض السيلان، وتعد متوفرة على شكل مواد هلامية أو كريمات، ومن المعروف أن تطبيقها الموضعي يساعد في تخفيف مشاكل البشرة وتهدئة التهيج. وقد تبين أن تناول مستخلص إشنسا يحفز جهاز المناعة أيضاً.



4-الصبار

يمكن علاج السيلان في المنزل بهلام الصبار، فهو يساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المنقولة بالاتصال الحميمي. يمكن لهذه العشبة القوية ترطيب بشرتك وتسريع عملية التئام الجروح. كما أن لها نشاطاً مضاداً للالتهابات ومضاداً للبكتيريا أو تناول عصيره للحصول على الفائدة.



المصدر:thehealthsite

ملاحظة من "الجميلة" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.

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