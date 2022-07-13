مشروب ينظف الرحم

بيروت - نادين محمد - بعد انتهاء الدورة الشهرية ينظف الرحم نفسه بنفسه من خلال الإفرازات التي تكون غزيرة في هذه الفترة. وظيفة هذه الإفرازات نقل أي بقايا للدم الفاسد داخل الرحم إلى الخارج.

وللاطمئنان أكثر، تحبذ بعض النساء اللجوء إلى وسائل تساعد على تنظيف الرحم، وذلك من خلال بعض المشروبات التي لا يرى الأطباء ضير من تناولها، شرط عدم الإفراط في ذلك وضرورة الأخذ باستشارة طبيب مختص، ولكن في الوقت نفسه، يحذرون الحامل من تناولها، لأنها تحفز من انقباضات الرحم.



مشروبات لتنظيف الرحم

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مشروب الزنجبيل لتنظيف الرحم



يضاعف الزنجبيل من نسبة تدفق الدم خلال الدورة الدموية، إضافة إلى أن يقي من وينقي الجسم بالكامل من السموم والدم الفاسد، إذ يحفز الزنجبيل التعرق وإخراج كل ما هو فاسد داخل الجسم. الزنجبيل أيضاً علاج طبيعي للتخلص من غثيان الحمل، ولكن يفضل استشارة الطبيب قبل أن تعمد الحامل إلى تناوله.

يتم تناول كوب من مشروب الزنجبيل على الريق ويمكن تحليته بالعسل.

مشروب توت العليق لتنظيف الرحم



استخدم توت العليق، خاصة الأحمر منه، منذ القدم كمطهر ومعقم للرحم، أيضاً لتنشيط الرحم ولتنظيم توتر عضلاته، كما يساهم في إعادة الرحم لوضعه الطبيعي والتخفيف من التورم والنزيف بعد الولادة.

يحتوي توت العليق على حمض الفيرليك Ferulic Acid الذي يسهل من تدفق الدورة الشهرية من خلال حث العضلات التي تدعم الرحم.

لا ينصح الأطباء الحامل بتناول توت العليق كمشروب دون استشارة طبية.

مشروب ذنب الأسد القلبي لتنظيف الرحم



ذنب الأسد القلبي، يعرف أيضاً بالـ Motherwort، عشبة تضاعف من انقباضات الرحم بعد الولادة لاحتوائه على مركب Leonurineالذي يعد من المواد المحفزة لانقباض الرحم. تستخدم عشبة ذنب الأسد القلبي في الطب الصيني لتخفيف أعراض الدورة الشهرية، وسن اليأس. ووفق أبحاث أولية أظهرت أن تناول هذا النبات مع خليط من القرطب Burdock، جذر العرقسوس ونباتات أخرى، يقلل من الأعراض المرافقة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة، اضطرابات النوم، جفاف المهبل والتقلبات المزاجية.

من الضروري أن تمتنع الحامل عن تناول هذه العشبة بسبب دورها في تحفيز الرحم على التقلص.

مشروب المخملية لتنظيف الرحم



تمتاز عشبة المخملية، أو الآذريون Marigold في قدرتها على تنظيف الرحم دون تهييج المخاط الموجود فيه. تناول شاي عشبة المخملية والبابونج يساعد في تنظيف الرحم من بقايا الدورة الشهرية والتخلص من التقلصات المرافقة لها.

ينصح بتناوله قبل أسبوع تقريباً من موعد الدورة الشهرية، كما من الضروري على الحامل تجنب تناوله.

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مشروب الحلبة لتنظيف الرحم



كوب من الحلبة السادة أو المضاف لها الحليب، له تأثير السحر في تنظيف الرحم بعد الانتهاء من الدورة الشهرية. هو مشروب مفيد أيضاً لما بعد الولادة، يساعد على تدفق دم النفاس بسرعة ومدر لحليب الثدي.

يمكن إضافة العسل الأسود لتحليته وللتخفيف من حدة رائحته التي لا تحبذها معظم النساء.

مشروب القرفة لتنظيف الرحم



القرفة مشروب شائع الاستخدام منذ القدم لتنظيف الرحم، فهي تمتاز باحتوائها على نسب عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز من صحة الجسم، تطرد الجراثيم والالتهابات وتعمل على تنشيط عضلات الرحم.

تضاف معلقة كبيرة من القرفة إلى كوب من الماء المغلي، ويشرب على الريق في الصباح. يمكن إضافة الزنجبيل لمشروب القرفة.

العسل الأبيض لتنظيف الرحم



يحتوي العسل الأبيض على خصائص وعناصر مفيدة لصحة الرحم وتنظيفه من بقايا الدم الفاسد.

يتم تناول العسل الأبيض 3 مرات في اليوم، أو إضافته إلى كوب من الماء الدافىء ويشرب يومياً.

العسل الأسود لتنظيف الرحم



للعسل الأسود فوائد عديدة، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتنظيف الرحم من الدم الفاسد عقب الدورة الشهرية سريعاً.

يتم تناول ملعقة من العسل الأسود على الريق في فترة الدورة الشهرية، أو إضافة معلقتين منه إلى كوب من الحلبة الساخنة.

حبة البركة لتنظيف الرحم



حبة البركة من الطرق الطبيعية التي تعمل على تنظيف الرحم وطرد الجراثيم والسموم منه، ينصح بتناولها يومياً.

يمكن خلط ملعقة كبيرة من الكركم مع ½ ملعقة كبيرة من حبة البركة وملعقتين كبيرتين من العسل. تضاف جميعها إلى كوب من الماء الساخن.

مشروب البردقوش لتنظيف الرحم



البردقوش علاج طبيعي وآمن لتنظيف الحم من الدم الفاسد بعد الدورة الشهرية والولادة، يعمل على تنظيم الهرمونات وعلاج الالتهابات.

ينصح بتناوله يومياً بعد انتهاء الدورة الشهرية أو بعد الولادة.

التمر لتنظيف الرحم



للتمر خصائص محفزة لعضلات الرحم والانقباضات التي تطرد بقايا دم الدورة الشهرية خارج الرحم، لذا من الضروري أن تعمد الحامل إلى استشارة الطبيب قبل تناوله.

ينصح بتناول 3 حبات من التمر في الصباح، أو عن طريق خلطه مع الزنجبيل الطازج وتناول ملعقة صغيرة منه يومياً في الصباح لمدة 5 أيام.

كذلك بضع حبات من التمر، تضاف لها ملعقة من زيت الزيتون، يوضع المزيج على نار هادئة حتى يصبح دافئاً، ويشرب منه على الريق لمدة 5 أيام.

مشروب الكمون لتنظيف الرحم



الكمون مكون ممتاز لتنظيف الرحم من الدم العالق بعد الدورة الشهرية والولادة.

تضاف إلى كوب من الماء الدافىء ملعقة كبيرة من الكمون، ½ ملعقة من حب الرشاد، 8 حبات من الحلبة و8 حبات من حبة البركة. تمزج جميعها مع ملعقة من العسل ويتم تناوله على الريق في الصباح خلال أيام الدورة الشهرية.







مشروب قشر البن لتنظيف الرحم



قشر البن مشروب مفيد وصحي لتنظيف الرحم خلال فترة الحيض والنفاس.

يطحن قشر البن جيداً ويحفظ في عبوة زجاجية. تضاف ملعقتان منه إلى كوب من الماء، يمكن إضافة القرفة، أو الزنجبيل أو الكمون حسب الرغبة.



مشروب الأعشاب لتنظيف الرحم بعد الولادة



المكونات

• ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون.

• القليل من عشبة المر المطحونة.

• 7 حبات مطحونة من حبة البركة.

• ملعقة كبيرة من العسل.

• ½ ملعقة من عشبة الرشاد.

• 7 حبات من بذور حلبة غير المطحونة.

الطريقة

• تخلط المكونات جيداً.

• تضاف إلى كوب من الماء الفاتر.

• يتم تناوله على الريق في أول 20 يوماً خلال النفاس.