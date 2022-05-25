بيروت - نادين محمد - تعتبر تجهيزات العروس للمنطقة الحساسة من اهم الخطوات التي يجب القيام بها من اجل عيش هذه التجربة المميزة بكامل لحظاتها بسعادة. ولهذه الغاية من المفيد ان يتم تطبيق بعض النصائح التي ترتبط بالعناية بهذه المنطقة من دون الحاق الضرر بها. وهي سهلة ومن الممكن القيام بها في المنزل.



تضم تجهيزات العروس للمنطقة الحساسة عدداً من الخطوات التي يمكن تطبيقها في المنزل. وهي تساعد في الحفاظ على صحة هذه المنطقة وبالتالي على تعزيز امكانية نجاح العلاقة الزوجية وتعزيز الصحة الانجابية. وفي هذا السياق تنصح الخبيرات بالقيام بهذه الخطوات.

تنظيف المنطقة الحساسة



- اولاً يجب الحرص على الاهتمام بنظافة هذه المنطقة بالطريقة الصحيحة. وينصح بفعل هذا بالماء الدافئ.

- بعد هذا يجب تجفيف المنطقة بلطف بفوطة ناعمة ونظيفة. ويجب الامتناع عن استخدام المحارم المبللة المعطرة.

- من الافضل استشارة الطبيبة الاختصاصية قبل اللجوء الى الدوش المهبلي. فمن المعروف ان المنطقة الحساسة تقوم بعملية تنظيف ذاتية وتتخلص من بقايا الافرازات بطريقة طبيعية. وفي هذا السياق من الممكن ان تسبب بعض منتجات التنظيف الخلل في بيئتها البكتيرية ومستوى حموضتها، ما يؤدي الى المعاناة من بعض المشاكل المزعجة.

تقشير المنطقة الحساسة



- ينصح في اطار تجهيزات العروس للمنطقة الحساسة ايضاً بتقشيرها مرتين اسبوعياً في الشهر الذي يسبق الزفاف. ولهذا يجب استخدام منتجات تقشير خاصة. فهذا يمنع تهيج الجلد وظهور اعراض الحساسية.

- من المهم ان يتم استخدام ماسكات مخصصة للعناية بالجلد في هذه المنطقة. فهي تعمل على تبييضه وتخليصه من الخلايا الميتة والبقايا غير المرغوب فيها.

العناية بالمنطقة الحساسة



- يجب تجنب تطبيق المواد المعطرة على هذه المنطقة لمنع حدوث الحساسية. والافضل استعمال الاعشاب الطبيعية والزيوت العطرية.

- ومن الخطوات التي يجب القيام بها استخدام مرطب خاص بهذه المنطقة يومياً.

- يجب الحرص على ازالة الشعر الزائد قبل يومين على الاقل من موعد الحفل. فهذا يحد من الشعور بالحريق ومن ظهور علامات الاحمرار والبثور والتهيج في يوم الزفاف.

- يجب تجنب الحكاك من اجل منع حدوث الجروح في هذه المنطقة.

الملابس



- من المهم ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من القطن الطبيعي والتخلي عن تلك التي تحتوي على خيوط النايلون او تلك الصناعية لأنها يمكن ان تسبب الحساسية. ومن الافضل الا تكون هذه القطع ضيقة وان يتم تغييرها يومياً.

- ينصح بارتداء الملابس الواسعة وذات الالوان الفاتحة وخصوصاً الابيض. فهذا يسمح لهذه المنطقة بالتنفس ويمنع امتصاصها للحرارة.

- الافضل عدم ارتكاب خطأ وضع الفوط اليومية لأنها تسبب جفاف المنطقة الحساسة. وهكذا يمكن اعداد تجهيزات العروس للمنطقة الحساسة في المنزل بنجاح.

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