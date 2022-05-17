5 أسباب وراء رائحة المهبل الكريهة

بيروت - نادين محمد - يعد وجود إفرازات مهبلية كريهة الرائحة علامة تحذير بالنسبة للنساء ، عادةً ما تكون مؤشرًا على عدوى بكتيرية أو طفيليات، يمكن أن تنتقل من خلال الاتصال الحميمي غير المحمي.

يشبه هذا النوع من الرائحة الكريهة رائحة الأسماك الفاسدة ويصاحبها عمومًا أعراض أخرى ، مثل الحكة والحرقان مع التبول والإفرازات ذات اللون الأصفر والأخضر والألم أثناء ممارسة الجماع.

يُنصح باستشارة طبيب أمراض النساء لتحديد سبب الإفرازات والرائحة الكريهة وبدء العلاج المناسب. اعتمادًا على السبب ، قد ينطوي على استخدام مضاد حيوي.



الأسباب الرئيسية للإفرازات المهبلية ذات الرائحة الكريهة هي:

1. التهاب المهبل الجرثومي

التهاب المهبل الجرثومي هو عدوى مهبلية تحدث عادة بسبب البكتيريا ، مما ينتج عنها رائحة قوية وإفرازات صفراء أو رمادية. عادة ما تكون سميكة ولها رائحة قوية تشبه الأسماك الفاسدة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب هذا النوع من العدوى في ظهور أعراض أخرى مثل الحكة المهبلية الخارجية، والحرقان أو عدم الراحة عند التبول.

ما يجب القيام به: من المهم أن استشارة طبيبك لبدء العلاج المناسب، والذي يتضمن بشكل عام استخدام المضادات الحيوية الفموية أو الموضعية.



2. داء المشعرات

داء المشعرات هو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الحميمي يسببها طفيل المشعرات المهبلية . تتميز هذه العدوى بإفرازات صفراء وخضراء قوية الرائحة ؛ ويمكن أن يصاحبه بقع دم واحمرار وألم في الأعضاء التناسلية أو حرقة مع التبول.



3. السيلان

السيلان هو عدوى أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الحميمي تسببها بكتيريا النيسرية البنية . ينتج عنه ظهور إفرازات صفراء تشبه القيح ويمكن أن تكون لها رائحة كريهة في بعض الأحيان.

تشمل الأعراض الأخرى الألم أو الحرقة مع التبول وسلس البول.

4. الكلاميديا

الكلاميديا هي عدوى أخرى تنتقل عن طريق الاتصال الحميمي تسببها بكتيريا المتدثرة الحثرية ، والتي يمكن أن تسبب إفرازات صفراء سميكة بدون رائحة. يمكن أن تكون هذه العدوى مصحوبة أيضًا بأعراض أخرى مثل الألم أو الحرقان مع التبول والنزيف أثناء ممارسة العلاقة. إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى مرض التهاب الحوض أو إفرازات برائحة كريهة.

5. نسيان سدادة قطنية بالداخل

يمكن أن يتسبب نسيان السدادة القطنية أو أي شيء آخر داخل المهبل الواقي الذكري على سبيل المثال ، لعدة أيام أيضًا في إفرازات كريهة الرائحة ، مثل اللحوم الفاسدة.

بالإضافة إلى الرائحة ، يمكن أن تكون الإفرازات صفراء أو خضراء أو وردية أو رمادية أو بنية اللون ، ويمكن أن تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل الألم أو عدم الراحة أثناء التبول ، وألم الحوض، والحمى و / أو الحكة.

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