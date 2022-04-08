أفضل وقت للعلاقة الزوجية في رمضان

بيروت - نادين محمد - يبحث الازواج عن افضل وقت للعلاقة الزوجية في شهر رمضان. لكن يبدو انه يجب في هذه الحالة مراعاة بعض الاعتبارات ومنها موعد تناول الطعام من اجل تجنب المعاناة من عسر الهضم وغير هذا من المشاكل المعوية. وفي هذا السياق توصلت بعض الدراسات الى ان الصوم يعزز الصحة الانجابية لدى الرجال من خلال تحفيز نسبة التستوستيرون. وهو ما يساعد على تحسين الاداء الحميم ايضاً.

التوقيت الخاطئ للعلاقة الزوجية



من الضروري معرفة افضل وقت للعلاقة الزوجية في رمضان. وذلك من اجل ادائها بنجاح ولمنع حدوث الاخطاء المزعجة على المستوى الصحي. ولهذا يجب اختيار التوقيت الصحيح وتجنب الاوقات التي يمكن ان تسبب الانزعاج وخصوصاً على مستوى الجهاز الهضمي.

من هذه الاخطاء القيام بالعلاقة بعد الافطار مباشرة. وهو ما يفعله بعض المتزوجين حديثاً. والسبب ان هذا يمكن ان يؤدي الى حدوث عسر الهضم والنفخة. كذلك قد ينتج عن هذا تراجع القدرة لدى الرجل بسبب ضعف الدورة الدموية في المنطقة الحساسة مع تدفق الدم الى الجهاز الهضمي.

ومن النتائج السلبية التي يمكن ان يسفر عنها القيام بالعلاقة الزوجية بعد تناول طعام الافطار مباشرة المعاناة من الاجهاد السريع وبالتالي عدم نجاح العلاقة. وهو ما يمكن ان يسبب الارتباك على المستوى العاطفي.



افضل اوقات العلاقة في رمضان



لا يعتبر الوقت التالي مباشرة للإفطار افضل وقت للعلاقة الزوجية في رمضان. لذا يوصي الخبراء بعدم فعل هذا قبل مرور 3 ساعات على موعد هذه الوجبة. ففي هذه الحالة يتخلص الجسم من تبعات الصيام. كما ان الجهاز الهضمي يصبح اكثر هدوءًا وخصوصاً في حال تم الالتزام بقواعد الطعام الصحية. لذا يعتبر هذا التوقيت مثالياً للعلاقة حيث يمكن القيام بها من دون الخوف من المعاناة من اي اعراض مزعجة.

كذلك من الممكن فعل هذا قبل حلول منتصف الليل بساعة او ساعتين. فهذا يمنع المعاناة من الشعور بالارهاق ويساعد على الاستيقاظ بنشاط وحيوية.

ومن النصائح التي يجب اتباعها في هذه الحالة اتباع نظام غذائي وحياتي صحي. ولهذه الغاية يجب الحرص على شرب كمية كافية من الماء. ومن المفيد تناول اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من المحليات مع الموز. فهذا يساهم في تزويد العضلات بالرطوبة والماء ويمنع الاحساس بالعطش في اليوم التالي وان تمت ممارسة العلاقة وفقدان الماء نتيجة التعرق مساءً. اذاً يجب دائماً تذكر افضل وقت للعلاقة الزوجية في رمضان من اجل فعل هذا من دون المعاناة من اي اعراض مزعجة.



تابعي أيضاً: