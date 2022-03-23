علاج طبيعي وآمن لعدوى الخميرة المهبلية

بيروت - نادين محمد -

الالتهابات المهبلية مزعجة للغاية وتكاد تعطل الأنشطة اليومية. تسبب الحكة والتهيج والألم في المنطقة الحساسة وأثناء التبول.

لا داعي للقلق بشأنها لأنها شائعة جدًا، يقول الخبراء إن كل امرأة تمر بهذه الحالة مرة واحدة على الأقل خلال حياتها

تحدث عدوى الخميرة المهبلية بسبب فرط نمو الفطريات التي تعيش بشكل طبيعي في المهبل تسمى المبيضات البيضاء . عندما تتكاثر الكثير من الخميرة في المهبل ، فإنها تسبب العدوى.

ما الذي يسبب عدوى الخميرة المهبليالفطري (داء المبيضات المهبلي)؟

يمكن أن تتطور عدوى الخميرة لأسباب مختلفة ،مثل

حبوب منع الحمل

الدورة الشهرية

التغيرات الهرمونية

الحمل

تغيرات في التوازن الطبيعي للبكتيريا والخميرة في المهبل

الأمراض المنقولة جنسيا

اضطراب نسبة السكر في الدم لدى النساء المصابات بداء السكري

سوء النظافة

1- الزبادي الطبيعي

يساعد الزبادي الطبيعي غير المحلى وغير المنكه على استعادة التوازن الطبيعي للبكتيريا والخميرة في المهبل لاحتوائه على بكتيريا مفيدة تسمى البروبيوتيك. وفقًا للدراسات ، من المعروف أن البروبيوتيك تحارب الخمائر التي تسبب عدوى الخميرة المهبلية.

كيف يستخدم؟

يمكنك الشعور بالارتياح إما عن طريق إضافة الزبادي أو اللبن الرائب في النظام الغذائي بانتظام أو يمكن دهنه على منطقة الفرج.

2- زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو زيت دهني مشتق من جوز الهند. يحتوي على خاصية مضادة للفطريات تساعد في مكافحة الفطريات المهبلية وبالتالي فهي مفيدة جدًا في علاج عدوى الخميرة.

كيف يستخدم؟

يمكن استخدام زيت جوز الهند الخام الصافي داخليًا و / أو خارجيًا في منطقة المهبل. لكن تأكدي من شراء زيوت جوز الهند النقية والعضوية والمعصور على البارد.

3- زيت شجرة الشاي

يُعرف زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للفطريات وأظهرت الأبحاث أنه يقتل البكتيريا وعدوى الخميرة التي تسبب العدوى المهبلية.

كيف يُستخدم؟

يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي المخفف إلى السدادات القطنية وارتدائها طوال الليل.

تحذير؛ خففي زيت شجرة الشاي عن طريق خلطه بالزيت الحامل ثم استخدميه لأن جدران المهبل حساسة للغاية ويمكن أن تسبب تهيجًا.



5- خل حمض التفاح

خل التفاح هو أحد العلاجات الأكثر شيوعًا لعلاج عدوى الخميرة المهبلية حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وحمضية ومضادة للفطريات.

كيف يستخدم؟

أضفي نصف كوب من خل التفاح إلى حوض الاستحمام الذي يحتوي على ماء فاتر واسترخي فيه لمدة 20 دقيقة. المحتوى الحمضي لخل التفاح يساعد في القضاء على الكائنات الحية الدقيقة بما في ذلك الخميرة.

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