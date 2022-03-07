بيروت - نادين محمد -

كم يوم يستطيع الزوج البعد عن زوجته. سؤال يثير فضول الكثيرات. ومن المهم ان تعرف الزوجة الاجابة عليه لكي تتعامل مع هذه المسألة بالطريقة الصحيحة. ومن الضروري ان تتعرف ايضاً على مدى انعكاس هذا البعد على علاقتهما كما على قدرة الزوج وصحته. وفي المقابل من المفيد ان تكتشف الفوائد التي تعود بها العلاقة الزوجية على كل منهما.

اضرار عدم اقامة العلاقة للرجل



كم يوم يستطيع الزوج البعد عن زوجته سؤال مهم يهتم به الاختصاصيون. ويشير هؤلاء الى ان هذا يمكن ان ينتج عن اسباب عدة.

- ضعف الرغبة وهذا ما قد يمنع الرجل من القيام بالعلاقة لمدة طويلة. الا انه لا ينطوي على اضرار معنوية او جسدية.

- من الممكن في بعض الحالات ان تتوفر الرغبة من دون توفر القدرة على اقامة العلاقة. وهذا ما يمكن ان يؤدي الى نتائج سلبية.

- من هذه النتائج عدم الاستقرار العاطفي. فغالباً ما يعبر الرجل عن حبه لزوجته بهذه الطريقة وليس عن طريق الكلام والافعال الاخرى. لذا فإن عدم قدرته على القيام بالفعل الحميم قد يجعله يشعر بالكبت العاطفي وعدم الاستقرار والانزعاج.

- التوتر. غالباً ما يعاني الرجل الذي يواجه مشكلة ضعف القدرة الحميمة من التوتر والقلق. ومن الممكن ان يعبر عنه من خلال تقلب مزاجه والتغيير السلبي الذي يطرأ على تصرفاته.





كم يوم يمكن الزوج البعد عن زوجته



من اجل الاجابة على السؤال كم يوم يستطيع الزوج البعد عن زوجته، لا بد اولاً من مراعاة الاختلافات بين الرجال على مستويات عدة.

- قدرة التحمل.

- السن.

- الحالة الصحية والعقلية.

- النظام الحياتي.

ويمكن بعض العلامات ان تشير الى انه على الزوج الاقتراب فوراً من زوجته وهذه ابرزها.

- الشعور بالتوتر الزائد والانفعال العصبي في كل المواقف.

- الشعور بالضغط النفسي حتى في المواقف التي تستدعي الاسترخاء.

- عدم القدرة على النوم بشكل صحي لأسباب غير واضحة.

- عدم القدرة على الاكل بطريقة طبيعية لأسباب غير واضحة ايضاً.

- المعاناة من الصداع النصفي.

ومن الممكن ان تتفاقم هذه الاعراض في حال لم يحرص على اقامة العلاقة الزوجية.

فوائد العلاقة بين الزوجين



تعتبر العلاقة الزوجية من العوامل التي تساعد الزوجين على الشعور بالارتياح والاسترخاء. كما انها تنطوي على العديد من الفوائد.

- تحسين العلاقة العاطفية. ففي هذه الحالة يصبح التقارب اكثر سهولة والعلاقة اكثر متانة والفة ووداً.

- الحد من خطر المعاناة من سرطان البروستات. وهو ما اشارت اليه دراسة حديثة حيث وجد الباحثون علاقة بين ارتفاع نسبة هذا المرض في اوساط الرجال وبين عدم ممارسة العلاقة.

- الحد من التوتر. يمكن العلاقة بين الزوجين ان تساهم في الحد من احساس كل منهما بالتوتر. والسبب هو ارتفاع مستوى بعض الهرمونات في هذه الحالة ومنها الاندورفين والاوكسيتوسين اللذين يساعدان على الشعور بالفرح وعلى النوم.

- تعزيز الذاكرة. فهذه العلاقة تعمل على تحسين عمل الاعصاب وعلى تحفيز القدرة على التذكر.

- يمكن الاستفادة منها ايضاً من اجل خفض ضغط الدم وتحفيز النشاط المناعي والحد من احتمال المعاناة من امراض القلب.

- تمتين عضلات منطقة الحوض. للإجابة على السؤال كم يوم يستطيع الزوج البعد عن زوجته، لا بد من ذكر فوائد العلاقة ومنها ايضاً انها تعمل على تقوية عضلات منطقة الحوض وعلى تحسين عمل الجهاز البولي.

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