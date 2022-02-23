بيروت - نادين محمد -

تريد الكثير من الزوجات معرفة سبب تعب المرأة بعد العلاقة الزوجية. فالكثيرات يشعرن في هذه الحالة بالرغبة في النوم والاسترخاء ولا يقوين على القيام بأي عمل وان كان بسيطاً وسهلاً جداً. قد يبدو هذا غريباً الا انه يرتبط في الحقيقة ببعض العوامل الطبيعية التي يمكن تفسيرها بطريقة علمية والتي تعتبر معرفتها امراً ضرورياً.

اسباب التعب بعد العلاقة



سبب تعب المرأة بعد العلاقة الزوجية يشغل بال الكثير من الزوجات. فبعضهن يعتقد ان هذا يعود الى مشكلة صحية او نفسية. الا ان الامر ليس كذلك فمن الممكن في هذه الحالة ذكر بعض العوامل التي يعتبرها الاختصاصيون طبيعية ويفسرونها بطريقة علمية.

التغييرات الهرمونية



- عند اقامة هذه العلاقة تحدث في الجسم بعض التغييرات الهرمونية. فهو يقوم في هذه الحالة بإفراز هرمون الاوكسيتوسين الذي يؤدي الى الاحساس بالسعادة ويتسم بتأثير مخدر، ما يعني انه يسبب الشعور بالنعاس والتعب والاسترخاء.

- يمكن هذه العلاقة ان تحفز افراز كمية كبيرة من هرمون الادرينالين بواسطة الغدة الكظرية فوق الكلوية. لكن مع تراجع نسبته بعد انتهاء العملية تشعر الزوجة بالتعب والنعاس والرغبة في النوم. ولهذا تفضل البقاء في سريرها وعدم القيام بأي عمل لبعض الوقت.

- يطلق الجسم في هذه الحالة ايضاً البرولاكتين والنورادرينالين. وهذا ما يؤدي برأي الاختصاصيين الى الاحساس بالتعب.

- بعد العلاقة الزوجية ينشط الاندروفين في الدماغ وهو ناقل عصبي يحفز الرغبة في الاسترخاء.



بذل الجهد



تعتبر العلاقة الزوجية ممتعة بالنسبة الى طرفيها. الا انها تستدعي بذل الجهد الجسدي الكبير في بعض الاحيان. ولهذا من الممكن ان تسبب الشعور بالتعب والارهاق. ولهذا تحس الزوجة بعدم القدرة على القيام بأي عمل وتفضل الاستلقاء واخذ قسط من الراحة. ومن الممكن ان تنام بعد هذا لليلة كاملة.



طريقة التنفس



في حالة العلاقة الزوجية لا يتم التنفس بطريقة طبيعية عادية بل بسرعة وخصوصاً مع اقتراب هذه العملية من مرحلتها النهائية. وهو ما يسبب تراجع مستوى الاوكسيجين في الدماغ ويؤدي بالتالي الى الشعور بالنعاس.

الرغبة في الحمل



لا يعتبر هذا سبب تعب المرأة بعد العلاقة الزوجية الا انه يدفعها الى الاستلقاء والاسترخاء وعدم القيام بأي عمل. فمعظم النساء يرين ان هذا يعزز فرص حدوث الحمل وان كان الامر غير مثبت تماماً على المستوى العلمي. اذاً لا داع للقلق في حال الشعور بالارهاق بعد العلاقة لأن هذا امر طبيعي يرتبط بحالة الجسم وبالتغييرات التي تطرأ عليها.



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