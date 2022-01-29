بيروت - نادين محمد -

من المهم اتباع خطوات عناية شخصية تجذب الرجل في العلاقة الزوجية. فهذا يساعد على نجاح هذه العلاقة ويجعلها اكثر حيوية ويبتعد بها عن الملل. وتنصح الزوجة في هذه الحالة بالقيام ببعض الخطوات الاساسية على مستوى الاهتمام بالنظافة والعناية بالبشرة وبصحة المنطقة الحساسة.

العناية بالنظافة الشخصية قبل العلاقة



على الزوجة اذاً ان تتبع خطوات عناية بشخصية تجذب الرجل قبل العلاقة الزوجية.

- من المهم ان تحافظ على نعومة بشرتها. ولهذا عليها ان تزيل الشعر الزائد. ومن الممكن ان تفعل هذا بالوسائل المتوفرة التي تؤمن لها الحصول على بشرة نقية وناعمة وخالية من الشوائب. ومن اجل هذا عليها اولاً ان تعمل على تقشيرها لإزالة البقايا الضارة والخلايا الميتة عنها ولمنع نمو الشعر الزائد تحت الجلد.



- بعد ازالة الوبر عليها ان تحرص على تطبيق كريم عناية مناسباً يحد من ظهور علامات الاحمرار ونمو البثور.

- الافضل الا تستخدم مزيلات رائحة التعرق قبل مرور 24 ساعة على نزع الشعر. والسبب ان معظم الانواع تحتوي على املاح الالومنيوم التي يمكن ان تنفذ في هذه الحالة الى اعماق البشرة وتسبب الحساسية.

- من الضروري جداً ان تقوم الزوجة بالعناية بصحة المنطقة الحساسة لديها. ولهذه الغاية عليها تنظيفها باستخدام صابون لا يحتوي على اي نوع من المركبات الكيميائية. والافضل الا تستعمل القفازات اثناء قيامها بذلك. ويجب الا تطبق الكريمات او اي نوع من المواد المعطرة. وعليها ان تتذكر ان هذه المنطقة من الجسم تقوم بعملية تنظيف ذاتية من خلال الافرازات الطبيعية. ولا بد من ان تعرف ان المبالغة في التنظيف تلحق الخلل بها ويمكن ان تؤدي الى نمو البكتيريا الضارة فيها. واخيراً يجب ان تقوم بتجفيفها بلطف بواسطة منشفة ناعمة نظيفة.

- اما الخطوة التالية الاساسية من خطوات العناية الشخصية التي تجذب الرجل في العلاقة الزوجية، فهي ان تقوم الزوجة بترطيب بشرة جسمها ويديها ووجهها وشفت. ومن الممكن ان تضيف لمسة من المكياج لإضفاء الاشراق على مظهرها.



- من المهم ان يبقى شعرها نظيفاً والاهم ان تكون رائحته مميزة. لذا يجب ان تغسله بانتظام وتعمل على تغذيته بتطبيق زبدة الشيا عليه بين الحين والآخر.

- يجب ان تعتني الزوجة ايضاً، في اطار تطبيقها خطوات عناية شخصية تجذب الرجل في العلاقة الزوجية، برائحة نفسها. لذا عليها تنظيف اسنانها ولسانها بطريقة صحيحة وبشكل منتظم. ومن الضروري ان تتناول الاطعمة التي تساعد على الحصول على رائحة نفس مميزة ومنها اللبن الزبادي الطبيعي، التفاح، النعناع وغيرها.

- من تلك الخطوات ايضاً ومن اكثرها اهمية العناية بجمال اليدين والاظافر. فالبشرة الخشنة والأظافر المتسخة تعتبر من اسباب فشل العلاقة في بعض الاحيان. اذاً من الضروري الحرص على نظافتها وعلى ترطيبها بشكل مستمر.

فوائد العلاقة الشخصية في العلاقة الزوجية



ليس من الصعب تطبيق خطوات عناية شخصية تجذب الرجل في العلاقة الزوجية. وهذا يمكن ان يعود على هذه العلاقة بالعديد من الفوائد.

- يشكل هذا وسيلة للشعور بالارتياح بالنسبة الى الزوجة كما الى الزوج. وهذا ما يساعدهما على الاسترخاء وعلى اتمام العملية بشكل جيد.

- يساهم هذا في تعزيز شعور الزوجة بالثقة بنفسها. وهذا ما يمكن ان يحفز اداءها وما ينعكس على حياتها الزوجية عموماً بشكل ايجابي.

- يمنع هذا نمو الجراثيم والبكتيريا الضارة لدى الزوجة وبالتالي انتقالها الى الزوج مع ما يمكن ان ينتج عن هذا من مشاكل صحية. لذا يشدد الخبراء على اهمية تطبيق خطوات عناية شخصية تجذب الرجل في العلاقة الزوجية.



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