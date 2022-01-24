رشح الدورة ما هي أعراض هذه الحالة وعلاجها  

بيروت - نادين محمد -

للمرة الاولى تقرأ الكثيرات معلومات عن رشح الدورة. لكن يبدو انها مشكلة تواجهها العديد من النساء والبنات فيشعرن بأعراضها من دون ان يعرفن التسمية التي تطلق عليها. بل انهن قد يعتقدن انها ترتبط بعدوى الانفلونزا وهي ليست كذلك. وتكون هذه الاعراض مزعجة وتسبب الاحساس بعدم الارتياح التام ومن الممكن ان تمنع القيام بالنشاطات اليومية. اذاً من المهم التعرف عليها من اجل تحديد مدى المعاناة من هذه المتلازمة وايجاد بعض العلاجات الدائمة او المؤقتة لها.



من الممكن ان تعاني الكثير من البنات او السيدات من رشح الدورة من دون ان يعرفن ذلك. وهو ما تحدثت عنه طبيبة الامراض النسائية أليسا دويك في حديث الى مجلة وومنز هيلث. وشرحت هذا الامر بالقول انه في منتصف الدورة وحين تتم عملية الاباضة، يبدأ مستوى هرموني البروجسترون والاستروجين بالارتفاع. وحين لا يحدث الحمل فإن هذا المستوى يتراجع بسرعة وهو ما يؤدي الى ظهور بعض الاعراض المزعجة.

ومن هذه الاعراض ارتفاع درجة حرارة الجسم، الشعور بالارهاق، ألم الرأس، الاسهال، الغثيان وربما الدوار. وتلفت الطبيبة الى انها تشبه الى حد كبير أعراض كوفيد 19 او كورونا المستجد او الانفلونزا. الا انها تؤكد ان الامر مختلف وان لهذا تأثيراً جسدياً ونفسياً على المرأة. وتحدثت في هذه الحالة عن رشح الدورة.

واضافت ان الاعراض قد تكون شديدة وتمنع متابعة الحياة بشكل طبيعي على المستويين الجسدي والنفسي. ونصحت في هذه الحالة باستشارة الطبيبة الاختصاصية وخصوصاً اذا بلغت درجة الحرارة الـ39 مئوية او اكثر. ورأت انه من المهم عدم اهمال هذه المشكلة.



وقدمت الاختصاصية في هذا السياق نصائح مهمة حيث اشارت الى ضرورة ممارسة التمارين. ولفتت الى ان هذا يساعد على الحد من حدوث التشنجات واعراض الدورة المختلفة. وقالت انه من المفيد لهذه الغاية المشي في الخارج اضافة الى الاستمتاع بحمام دافئ بين الحين والآخر.



ومن اجل الحد من اعراض رشح الدورة ذكرت الخبيرة بأهمية الانتباه الى ما يتم تناوله من مأكولات. ونبهت الى ان للنمط الغذائي الذي يتم اتباعه تأثيراً كبيراً على هذه الحالة. ورأت انه من المهم جداً التوقف عن تناول الاطعمة الجاهزة والتي تحتوي على الدهون الضارة لأن هذا يمكن ان يعزز احتمال حدوث الالتهابات والشعور بألم المفاصل. وتابعت ان تناول كمية كبيرة من المأكولات التي تحتوي على السكر او تلك الغنية بالملح يؤدي الى المعاناة من النفخة والالتهابات ايضاً. وحذرت من المبالغة في شرب القهوة داعية الى تفضيل الشاي الذي يحتوي على مضادات طبيعية للالتهابات حسب قولها.

اذاً من المهم التنبه من الآن وصاعداً الى هذه المشكلة من اجل الحد من تأثيرها على مسار الحياة اليومية. ولا بد بالطبع من الحفاظ على نمط حياتي وغذائي صحي في كل الاوقات.



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