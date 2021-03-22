شكرا لقرائتكم خبر عن سعوديات في مهمة «كاتب عدل».. إفراغ فوري لعقارات بالملايين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصفت قانونيات خطوة وزارة العدل بتمكينهن من أعمال التوثيق خطوة مهمة في إرساء دعائم العمل العدلي في السعودية كما أسهمت الخطوة طبقا للمتحدثات لـ«الخليج 365» في زيادة الموثقات السعوديات والعمل في مهمات كاتبات العدل.

وكشفت وزارة العدل في تقرير احصائي أمس (الأحد) عن تنفيذ الموثقات 16753 عملية في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره 1043%، عن العام الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية.

وطبقا للمحامية سمية الهندي فإن وزارة العدل عززت عمل النساء في المنظومة العدلية ومنحت الموثقات مهام كتاب العدل في العقارات ونقل ملكية الصكوك بالبيع والشراء في خطوة رائدة ضمن الخطوات المتنامية والمتتالية لتمكين المرأة في أروقة الوزارة، بوصفها موظفة أو محامية أو موثّقة، ومستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

من جانبها، أوضحت الموثقة العدلية المحامية نجود عداوي أن ثمة إقبالا من المجتمع نحو أعمال التوثيق المتاحة على مدار الساعة إذ سهلت الخدمة الكثير من أعباء المراجعة خارج أوقات الدوام والإجازات لطالبي الوكالات، لافتة إلى أن الموثقات يعملن ضمن مهام كتاب العدل في توثيق العقود وإصدار وكالات وإفراغ عقارات بشكل فوري ويتم نقل ملكيات بصكوك بالملايين في دقائق.

وفي رأي المحامية مسرة فتياني أن خدمة التوثيق تعد إحدى مبادرات وزارة العدل لتسهيل الإجراءات وتسريعها وتم إسناد بعض مهام التوثيق للأفراد المرخص لهم من الوزارة بالتوثيق بافراغ العقارات وتحرير الوكالات مع الابقاء على خدمات كتابات العدل الاعتيادية.

واعتبرت المحامية ايمان السلمي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الجاري في وزارة العدل، وامتداداً للثقة في المحاميات السعوديات ودعم عملهن إذ تتنوع الاختصاصات الممنوحة للموثقات في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ويمكن لهن العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة مكنت وزارة العدل المرأة في قطاعاتها المختلفة، ومنحتها رخصة التوثيق لخدمة أكبر عدد من المستفيدين على مدار الأسبوع.

وكشفت وزارة العدل، عن تنفيذ الموثقات 16753 عملية في العام المنصرم 2020، بارتفاع قدره 1043%، عن العام الذي قبله الذي شهد إجراء 1466 عملية. وأوضحت أن عدد الموثقات ارتفع إلى 120 موثقة، يقدمن الخدمات من خلال خدمة «الموثق»، في أوقات عمل صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وبينت «العدل» أن الخدمات التي تقدمها الموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، والإقرارات بالديون وسدادها، والرهن العقاري. وأكدت وزارة العدل أن خدمة الموثق، تهدف إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية وفي وقت قصير.