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«الضمان الصحي»: معالجة المواليد الجدد على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا

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الرياض - محمد عبدالله - الوثيقة تغطي الإجراءات الوقائية..

أوضح مجلس الضمان الصحي أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الولادة. 

وأكد مجلس الضمان الصحي أن معالجة المواليد الجدد تتم على وثيقة الأم بحد المنفعة الأقصى للوثيقة 500 ريال حتى إضافتهم على الوثيقة بأثر رجعي من تاريخ الولادة. 

ويلزم بتزويد شركة التأمين بصورة من شهادة تبليغ بالولادة أو شهادة الميلاد لإضافة المولود على الوثيقة، وفقًا لمجلس الضمان الصحي. 

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تغطي الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيمات الموسمية  ورعاية الأمومة والطفولة وذلك وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. 

محمد يوسف

محمد يوسف

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