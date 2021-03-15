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شكرا لقرائتكم البحرين تدين اعتداءات مليشيا الحوثي : عمل إرهابي جبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15
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ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.
البحرين تدين اعتداءات مليشيا الحوثي : عمل إرهابي جبان
أكدت وقوف بلادها وتضامنها التام مع السعودية في حماية أمنها
متابعات الخليج 365 - واس
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أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.
المنامة تدعم الرياض
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.
رسالة للمجتمع الدولي
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.
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