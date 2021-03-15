شكرا لقرائتكم خبر عن من اليابان.. «اعتدال» يستعرض جهود مكافحة الفكر المتطرف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، في الحوار الرابع حول موضوع (مكافحة التطرف العنيف في الشرق الأوسط) اليوم في طوكيو بمبادرة من وزارة الخارجية اليابانية.

واستعرض (اعتدال) خلال الحوار الافتراضي أمام الحاضرين من الدول المشاركة، ومنها: الإمارات، مصر، العراق، الأردن، تونس، والمغرب، جهود مكافحة الفكر المتطرف، وآلية عمل المركز وإستراتيجياته ومرتكزاته الفكرية، والرقمية، والإعلامية.