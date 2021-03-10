شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": منح مديري المناطق صلاحية كف اليد ومنح الإجازات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت وزارة التعليم منح مديري تعليم المناطق المزيد من الصلاحيات للمساهمة في سرعة الإنجاز وتحقيق جودة العمل .

ومنحت وزارة التعليم مديري تعليم المناطق صلاحية كف اليد وإنهاء شاغلي الوظائف التعليمية ، وكذلك الموافقة على منح الإجازات التعليمية والموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهية الأسبوع والدراسة الحدودية .

كما منحت وزارة التعليم مديري تعليم المناطق صلاحية قبول الإستقالة والتقاعد المبكر وتوقيع العقوبات الإدارية وإعتماد صرف مكافآت الطلاب وإعاناتم ، والإبعاد الفوري للعالين بالمدارس الذين تظهر عليعم مخالفات فكرية أو سلوكية وتحويلهم للعمل الإداري ، والموافقة على إنشاء مباني المدارس الأهلية أو إيقافها إذا أخلت بإجراءات السلامة ، وفقاً لـ" عكاظ " .