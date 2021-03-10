أمير مكة يفتتح 17 مشروعا صحيا بالقنفذة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل «عند بعد» بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة 17 مشروعا صحيا جديدا وتطويريا في محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها بقيمة 240 مليون ريال. ومن أبرز المشاريع إحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القنفذة العام، وتجهيز وتأثيث 7 مستشفيات، وإنشاء وتجهيز مستشفى المظيلف العام سعة 50 سريرا، وإنشاء وتجهيز 4 مراكز صحية ضمن المرحلة الثالثة لمشروع إنشاء وتجهيز 152 مركزا صحيا بمختلف مناطق المملكة، وإنشاء وتجهيز 27 مستودعا بمنطقة مكة المكرمة، ومنها 2 في القنفذة، توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة السلامة والإنذار والإطفاء، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات جنوب القنفذة، ومستشفى المظيلف، ومستشفى القنفذة العام، وإحلال جهاز الأشعة السينية (X-RAY) بمستشفى جنوب القنفذة، وتأمين متطلبات التحضيرات الوريدية (TPN) بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإحلال وتوريد وتركيب وتشغيل المصاعد الكهربائية المستشفى القنفذة العام، وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة كثافة العظام (DEXA) بمستشفيات جنوب القنفذة، ومستشفى المظيلف، ومستشفى القنفذة العام، وتطوير بيئة العمل بمديرية الشؤون الصحية، وتطوير وتجهيز قسم التعقيم بمستشفى جنوب القنفذة العام، وإحلال وتجديد أعمال التكييف والتهوية بمبنى العيادات الخارجية بمستشفى القنفذة العام، وتطوير وترميم قسم الطوارئ بمستشفى جنوب القنفذة العام، وتطوير 4 مراكز صحية وفق الهوية الجديدة للوزارة، وتطوير وتحديث نظام التكييف المركزي بمستشفى القنفذة العام.



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