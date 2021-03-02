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«التأمينات الاجتماعية» توضح خطوات تحديث الأجور لأصحاب العمل

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الرياض - محمد عبدالله - يتم اعتمادها خلال ٢٤ ساعة..

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات تحديث الأجور لأصحاب العمل، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «بالنسبة لصاحب العمل كيف اقدر احدث الأجور السنوية عن طريق التأمينات أونلاين؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء التأمينات الاجتماعية عبر موقع «تويتر»: «يمكنك تحديث الأجور بالدخول على حساب المنشأة في التأمينات أون لاين ثم الدخول "شاشة خدمة تحديث الأجور السنوية للمشتركين"، ويتم اعتماد تحديث الأجور السنوية خلال ٢٤ ساعة من تحديثها».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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