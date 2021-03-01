في 3 مناطق.. بدء خدمة التطعيم بلقاح كورونا عبر المركبات

بدأت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمسجلين في تطبيق صحتي عبر المركبات في كل من «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة» بالإضافة إلى مدينة أبها، ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح كورونا في أقرب مركز عبر تطبيق صحتي.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل «317» حالة مؤكدة وتعافي «335» حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة «2560» منها «492» حالة حرجة, وبذلك يكون إجمالي عدد الإصابات «377700» حالة, وعدد حالات التعافي «368640» حالة.

وفيما يخص الوفيات أفادت أنه تم تسجيل «6» حالات ليصل الإجمالي بذلك إلى «6500» حالة, كما أجري «47125» فحصاً مخبرياً جديداً، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

وأهابت وزارة الصحة بأفراد المجتمع الاستفادة من خدمات عيادات «تطمن» التي هيأتها لخدمة كل من يشعر بأعراض كورونا «ارتفاع درجة الحرارة، ضيق التنفس، ألم الصدر، السعال، احتقان الحلق، الإسهال، فقدان حاستي الشم والتذوق»، وتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، وأوضحت أن العيادات يُمكن زيارتها دون حجز موعد، وتوجد في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات بجميع مناطق المملكة، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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