بالفيديو.. مسؤول يوضح رسوم وطرق التحويلات الفورية بين البنوك

أوضح المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية، فهد العقيل، أن الحد الأقصى للتحويل اليومي عن طريق الآيبان يبلغ 20 ألف ريال، اما التحويل عن طريق رقم الجوال فهو 2500 ريال، وذلك عقب تفعيل الحوالات الفورية بين البنوك المحلية.

وقال العقيل لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية» إن الأموال المحولة يتم وصولها بشكل مباشر وفوري، مضيفًا أن الرسوم المفروضة على الحوالات كالتالي: «50» هللة على التحويل أقل من 500 ريال، و«1» ريال على 500 ريال فأكثر.

وأشار إلى أن النظام سيكون متاحًا في كل البنوك، وطرق التحويل باستخدام «رقم الجوال، رقم الحساب، الهوية الوطنية، البريد الإلكتروني، رقم الآيبان».

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