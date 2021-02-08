شكرا لمتابعة خبر عن بال‏فيديو.. استشاري أمراض معدية يكشف السبيل الوحيد لمنع انتشار كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجهموم، اليوم الاثنين، أن المفتاح والسبيل الوحيد لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد هو عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور وائل باجهموم، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة "الإخبارية"، أن المملكة وصلت إلى مرحلة متقدمة بأعداد قليلة خلال الفترة التي مضت، لافتًا إلى أن الزيادة المطردة في الحالات تثير القلق.

وأوضح أنه ذكرت وزارة الصحة مرارًا أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، مضيفًا: "وصلنا إلى مرحلة جيدة جدا ولا نريد أن نعود إلى الخلف وما كنا عليه سابقًا؛ فمعظم دول العالم الآن تعاني من موجة ثانية شديدة وأشد فتكًا من الموجة الأولى".