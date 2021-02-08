

الخفجي 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و 10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 .

// انتهى //

09:38ت م

0019



الخفجي 26 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 08 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، 700 جولة رقابية على المحلات التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام بمحافظة الخفجي، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وتطبيق "توكلنا".وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 12 منشأة تجارية، ورصد 69 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية، و 10 مخالفات تكدس، وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 .// انتهى //09:38ت م0019

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 700 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالخفجي خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.