"واس" ترصد التزام المنشآت التجارية بنجران بالإجراءات الوقائية والاحترازية



نجران 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنباء

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المنشآت والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة ، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.

//انتهى//

23:30ت م

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نجران 23 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، بنجران التقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المنشآت والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة باتباع الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة ، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.//انتهى//23:30ت م0119

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