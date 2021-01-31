الإناث الأكثر استفادة من معاشات المتوفين

وأفادت النشرة الإحصائية أن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاما للابن و20 عاما للابنة و52 عاما للزوجة و51 عاما لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين والبنات 44.6% وتشكل الزوجات 29.2% كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.
يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام المنصرم قد بلغ ما يزيد عن 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال، موزعة على ما يزيد عن 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.
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