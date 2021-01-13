المياه المحلاة بـ 11 حيا

كشفت شركة المياه الوطنية عن رفع نسب التغطية بالمياه المحلاة في 11 حيا ومخططا بمدينة الدمام، وذلك لتعزيز الكفاءة التشغيلية بمدينة الدمام بكميات ضخ تصل لـ 32 ألف م3 ولخدمة 107 آلاف مستفيد. وتخدم هذه النسبة التشغيلية أحياء غرب وشرق مدينة الدمام، منها جوهرة الفيصلية والندى وطيبة وتشمل مخططات 463 و752 و243 و284 و217 و189 و1203 و1297 بغرب الدمام، والمنتزه والنهضة والقيروان، وتشمل مخططات 1097 و1049 و603 شرق الدمام.



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