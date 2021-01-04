شكرا لقرائتكم خبر متنزهات مكة تتهيأ لإجازة منتصف العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيأت أمانة العاصمة المقدسة المتنزهات والحدائق والميادين العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، وذلك بتنفيذ أعمال ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور، وتجميل البيئة بمكة المكرمة ضمن خطة عمل أعدتها مسبقا.

وتضمنت الأعمال المنفذة ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور، وتقليم وتشكيل الشجيرات بعدة متنزهات وحدائق متفرقة، منها (متنزه جعرانة، وحديقة العيسائي بحي الربوة، وساحة الفرزدق بالشرائع وطريق الأمير سعود الفيصل بحي الشوقية وطريق المسجد الحرام).

وتبذل الأمانة قصارى جهدها في صيانة المسطحات الخضراء ونظافتها، التي تأتي لتهيئة الحدائق والمتنزهات لأهالي العاصمة المقدسة على مدار الساعة، وتؤكد الأمانة على جاهزية تلقي البلاغات على رقم الأمانة الموحد 940.