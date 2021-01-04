متنزهات مكة تتهيأ لإجازة منتصف العام

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وتضمنت الأعمال المنفذة ري المسطحات والأشجار والنخيل وزراعة الزهور، وتقليم وتشكيل الشجيرات بعدة متنزهات وحدائق متفرقة، منها (متنزه جعرانة، وحديقة العيسائي بحي الربوة، وساحة الفرزدق بالشرائع وطريق الأمير سعود الفيصل بحي الشوقية وطريق المسجد الحرام).وتبذل الأمانة قصارى جهدها في صيانة المسطحات الخضراء ونظافتها، التي تأتي لتهيئة الحدائق والمتنزهات لأهالي العاصمة المقدسة على مدار الساعة، وتؤكد الأمانة على جاهزية تلقي البلاغات على رقم الأمانة الموحد 940.
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