شكرا لقرائتكم خبر العدل تختصر تصانيف الدعاوى من 1300 إلى 300 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الوزارة نحو تحسين خدماتها بشكل مستمر والتسهيل على المستفيدين، ولربط التصانيف مع اختصاصات المحاكم بشكل أدق.يذكر أن مشروع المحكمة النموذجية يستهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، وإيجاد قنوات تقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، واتخاذ قرارات وعمليات تطوير بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، لتصبح خدمات تعتمد على تحقيق الاحتياج الفعلي للخدمات، وعلاقة فاعلة ومثمرة مع جميع أصحاب المصلحة تسهم في تطوير القضاء بصورة مستمرة.
توزيع التصانيف:
50 تصنيفا في المحاكم العامة
40 تصنيفا في محاكم الأحوال الشخصية
110 تصانيف في المحاكم الجزائية
40 تصنيفا في المحاكم التجارية
40 تصنيفا في المحاكم العمالية
20 تصنيفا في محاكم التنفيذ
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