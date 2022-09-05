“تقنية رفحاء” تُعلن عن التقديم على وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

أعلنت كلية التقنية بمحافظة رفحاء ممثلةً بوكالة شؤون المتدربين بالكلية أمس، عن إتاحة التسجيل في وظائف التشغيل الطلابي للمتدربين في المجالات المتاحة بالكلية.

وأوضحت الكلية أن المجالات تشمل التصوير الفوتوغرافي، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، والصالة الرياضية، والتدريب والخدمات، والنشاط الديني، والنشاط التطوعي.

يشار إلى أن برنامج التشغيل الطلابي ضمن البرامج التي تقدمها الكلية لتعزيز دورها في التطوير والتدريب، ويتضمن تشغيل المتدربين داخل مرافق الكلية بنظام الساعات، وتتيح لهم فرصة لاستغلال أوقات فراغهم وإبراز مواهبهم وإكسابهم الكثير من المهارات من خلال ممارسة العمل وتحمل المسؤولية للمساهمة في صقل شخصية المتدرب وتحقيق الأهداف التربوية لتنمية قدراتهم ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات.