صحة نجران وهيئة الأمر بالمعروف يُطلقان حملة “حقُّ الله”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

ناقش مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، بمقر الإدارة أمس، مع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين فيما يخدم الصالح العام.

وجرى خلال اللقاء إطلاق حملة “حقُّ الله” والتي دشنها مؤخرا معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بهدف تعظيم حقِّ الله تعالى بالتوحيد وإبراز المقاصد الرامية لتعزيز العقيدة الصحيحة ومعالجة ما يُخالفها.