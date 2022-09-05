طقس اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على خمس مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) في مختلف مناطق المملكة. وتوقع التقرير، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. ونوه إلى أن الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار تنشط على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

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