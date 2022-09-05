“الموارد البشرية” توضح كيفية تصرف مُستفيد “الضمان المطور” حال نقص المبلغ المُستحق

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كيفية تصرف المُستفيد من الضمان الاجتماعي المطور في حال نقص المبلغ الشهري المُستحق له.
وبيّنت الوزارة، أن مبلغ الاستحقاق يُحتسب للمُستفيد شهرياً بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المُستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.
ونوهت إلى أنه في حال تبين للمُستفيد وجود نقص أو زيادة بالمعاش فيحق له تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.
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Source akhbaar24
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