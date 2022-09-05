رصد عدة مخالفات في مغاسل ملابس وضبط معمل خياطة مُخالف بمكة (صور)

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ضبطت الفرق المعنية في بلدية العمرة الفرعية بمكة المكرمة، عدداً من المخالفات في مغاسل ملابس؛ حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

جاء ذلك في إطار الجولات الرقابية على مغاسل الملابس للتأكد من مستوى النظافة وصلاحية المواد المُستخدمة، وكذلك توافر التراخيص النظامية لمزاولة النشاط.

في السياق نفسه ضبطت بلدية المسفلة الفرعية، معمل خياطة مُخالفاً لمزاولة النشاط داخل غرف شعبية بحوش بكر وبدون تراخيص نظامية، قبل أن يتم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

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Source akhbaar24

