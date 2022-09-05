محمد بن مسعود - الدمام - وقال مقدم البلاغ، إنَّ قائد المركبة كان يقود سيارته بسرعة ويقترب بتهوّر من سيارة أمامه. من جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ ووعدت بالتواصل معه عبر الرسائل الخاصة. يذكر أن نظام المرور، يضع القواعد الكاملة لقيادة السيارات على الطرق التي تتضمن حقوق وواجبات قائدي المركبات وسلامتهم.

كانت هذه تفاصيل خبر قائد مركبة «يراوغ» بين السيارات على أحد الطرق.. و«المرور» تتفاعل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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