شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة إلى مباراة النصر القادمة في الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل ما يخص مباراة النصر القدامة في الدوري السعودي للمحترفين أمام ضمك، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 2022/2023

يقع ضمك ضيفًا على النصر في ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع أحداث اللقاء كالعادة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصل على حقوق بث جميع مباريات البطولة.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك السبت في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المتوقع أن تدخل كتيبة جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، ألفارو جونزاليس.

وفي خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

والشق الهجومي: فينسنت أبو بكر.

تشكيل ضمك المتوقع لمباراة النصر السبت في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المتوقع أن يدخل ضمك أمام العالمي بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: زغبة.

وفي خط الدفاع: هوساوي، شافعي، عبد القادر بدارن، عبدالله العمران.

الوسط: ماهر، أحمد الزين، أنتوليتش، نونو، دوماغوج، منصور حمزي.

الهجوم: دا سيلفا.

موقف النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

للإشارة يقع النصر في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما يقع ضمك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.