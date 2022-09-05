شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص مباراة النصر وضمك القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى لقاء مثير يجمع بين النصر وضمك القادمة في دوري روشن السعودي، المقرر أن تقام مساء السبت القادم ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر البطولة.

توقيت مباراة النصر وضمك القادمة في دوري روشن السعودي 2022/2023

يقع ضمك ضيفًا على كتيبة النصر يوم السبت القادم الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع أحداث اللقاء المقرر أن يجمع بين النصر وضمك في ختام الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2022/2023.

مفاجآت بالجملة في التشكيل المتوقع لمباراة النصر وضمك السبت في الدوري السعودي 2022/2023

تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك السبت في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل العالمي بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع: جيسلان كونان، عبد الإله العمري، مادو، ألفارو جونزاليس.

خط الوسط: لويس جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي،عبد المجيد الصليهم، خالد الغنام.

خط الهجوم: أبو بكر.

تشكيل ضمك المتوقع لمباراة النصر السبت في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: هوساوي، شافعي، عبد القادر بدارن، عبدالله العمران.

خط الوسط: ماهر، أحمد الزين، أنتوليتش، نونو، دوماغوج، منصور حمزي.

خط الهجوم: دا سيلفا.

الجدير بالذكر افتتحت منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي أمس السبت بمواجهة جمعت بين الهلال والفتح.

والتي انتهت بفوز الزعيم على الضيوف بهدف وحيد سُجل عن طريق فيتو في الدقيقة الـ 11 من عمر اللقاء.