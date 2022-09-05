«جداوي وجنوبي» تكون أحيانًا أحد أشكال التنمر .. استشاري يوضح

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قال الاستشاري التربوي الدكتور، هادي بحاري، إن التنمر في المناطق قليل، مشيرًا إلى أنه لاحظ عدة كلمات تتبادل خلال الأنشطة المدرسية تشكل نوع من التنمر.

وأوضح الاستشاري خلال برنامج الراصد أن مناداة الأشخاص بـ”جداوي أو مكوي أو جنوبي” من باب المدح والمداعبة لا تعد تنمرًا، شريطة عدم اتخاذها أسلوب السخرية والإيذاء والتعنت والتكرار، فحينها تصبح تنمرًا.

وأضاف: “لاحظت في الأنشطة الطلابية التي تجمع جميع المناطق في المملكة مناداة بعض الزملاء بكلمات جداوي أو جنوبي ويكثر في المزح فينتقل إلى نوع من التنمر والإيذاء، مشيرًا إلى أن التنمر المدرسي ظاهرة قد تؤدي بالطلاب إلى العزلة”.

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Source almnatiq

