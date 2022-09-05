الفواكه الصيفية لمرضى السكري.. إليك المسموح منها

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يحتاج مرضى السكري إلى اتباع نظام غذائي صحي، للتحكم في سكر الدم، لأن اضطراب مستوياته، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، يجعلهم يعانون من بعض الأعراض المزعجة

وعلى عكس ما هو شائع، تمثل الفواكه أهمية كبيرة لمرضى السكري، رغم احتوائها على السكريات، فهي مصدر غني بالألياف، التي تساعد على ضبط نسبة الجلوكوز بالدم وتقليل مقاومة الأنسولين بالجسم

و في التقرير التالي، قائمة بأبرز الفواكه الصيفية المفيدة لمرضى السكري، وفقًا لموقعي “Everyday Health” و”Healthline”

1- المانجو تحتوي المانجو على نسبة عالية من الألياف، وهذا ما يجعلها من الفواكه الصحية لمرضى السكري، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي

ومع ذلك، يجب على مريض السكري أن يتناول المانجو بكميات معتدلة، لا تزيد عن شريحتين فقط في اليوم، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم

2- الكرز يعتبر الكرز من الفواكه الصيفية المناسبة لمرضى السكري، ويرجع السبب إلى انخفاض المؤشر الجلايسيمي الخاص به، كما يحتوي على نسبة عالية مادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة، التي تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين بالدم، بشرط أن يتم استهلاكه بشكل معتدل

3- التفاح عادةً ما ينصح الأطباء مرضى السكري، بإدراج التفاح في نظامهم الغذائي خلال فصل الصيف، نظرًا لقدرة على تحفيز البنكرياس على إنتاج الأنسولين

ولتحقيق أقصى استفادة من التفاح، ينبغي على مريض السكري أن يتناوله دون تقشيره، مع مراعاة الابتعاد عن عصير التفاح المعلب، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات

4- الأناناس يحتوي الأناناس على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لمرضى السكري، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، ولكنه يحتوي على نسبة أعلى من السكريات، مقارنة بالفواكه السابقة، لذلك، يجب عدم الإفراط فيه

كما يرجى الابتعاد عن تناول الأناناس المعلب، بسبب احتوائه على سكريات عالية

5- البطيخ يمتلك البطيخ مؤشر جلايسيمي مرتفع، إلا أن محتواه العالي من الماء، الذي يشكل نسبة 90% من قيمته الغذائية، يقلل من تأثير سكرياته على مستويات الجلوكوز بالدم

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Source almnatiq

