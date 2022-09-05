منها الوقاية من الصدمات.. 4 فوائد لجلوس الأطفال على المقاعد المُخصصة لهم بالسيارة

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أبرزت مدينة الملك سعود الطبية، فوائد التزام الطفل بالجلوس في المقاعد الخلفية واستخدام المقعد المُخصص له في السيارة والمناسب لعمره وكذلك تركيبه بشكل صحيح.
وأوضحت المدينة، أن جلوس الأطفال على المقاعد المُخصصة لهم بالسيارة يُساعد على حمايتهم والحفاظ عليهم، وكذلك الوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث.
ولفتت إلى أن هذا الأمر يحمي جسم الطفل خاصة على مستوى الرأس والكتف والعمود الفقري، كما أنه يُساعد قائد السيارة على التركيز أثناء القيادة.
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Source akhbaar24
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