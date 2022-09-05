الاثنين والخميس يشغلان 911 - #عاجل

بلغ عدد المكالمات التي استقبلها المركز الوطني للعمليات الأمنية 1.838.752 خلال 35 يوما، وذلك عبر رقم الطوارئ 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، منها 1.562.167 اتصالا في شهر محرم الماضي، و276.585 خلال الأسبوع الأول من صفر الحالي.

8 محاور

اشتملت المكالمات الواردة المستقبلة على 8 أنواع ممثلة في: بلاغات عن حوادث مرورية، وحرائق، واستفسارات، وتوجيه وإرشاد، وحالات صحية، وإنسانية، وخدمية، وسلامة، في وقت بلغ عدد البلاغات المستقبلة 1.562.167 مكالمة، منها 845.427 ألف في منطقة الرياض، و716.740 ألف بلاغ مستقبل في منطقة مكة المكرمة، والتي يعمل عليها كوادر متخصصة بعدة لغات، وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

الخميس يتصدر

تصدر يوم الخميس اتصالات الأسبوع الماضي المستقبلة التي بلغت 276.585 ألف اتصال، حيث جاءت مكالمات الخميس الأعلى بـ57.014 مكالمة بمعدل 40 اتصالا في الدقيقة، وحلت اتصالات يوم الإثنين ثانيا بـ56.293 ألف مكالمة بمعدل 39 اتصالا في الدقيقة، تليها مكالمات يوم الأحد ثالثا بـ55.301 ألف مكالمة بمعدل 38 اتصالا في الدقيقة، ومكالمات يوم الثلاثاء رابعا بـ54.501 ألف مكالمة بمعدل 38 اتصالا في الدقيقة، ومكالمات يوم الأربعاء خامسا بـ53.476 ألف مكالمة بمعدل 37 اتصالا في الدقيقة.

اتصالات

1.838.752 مليون مكالمة خلال 35 يوما

1.562.167 مكالمة الشهر الماضي

276.585 مكالمة الأسبوع الماضي

8 محاور للمكالمات المستقبلة

845.427 اتصالات البلاغات في الرياض

716.740 اتصالات البلاغات في مكة

معدل 37 إلى 40 اتصالا في الدقيقة

الأكثر اتصالات الأسبوع الماضي:

الخميس: 57.014 ألف مكالمة

الإثنين: 56.293 ألف مكالمة

الأحد: 55.301 ألف مكالمة

الثلاثاء: 54.501 ألف مكالمة

الأربعاء: 53.476 ألف مكالمة