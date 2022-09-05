شكرا لقرائتكم خبر عن تركي العبدالله يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي قبل موقعة الخلود اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الأمير تركي العبدالله الفيصل، العضو الذهبي في النادي الأهلي عن مستقبل النادي خلال الفترة القادمة مع الإدارة الجديدة للراقي.

وجاء ذلك عبر تصريحات تليفزيونية فجرها الأمير تركي العبدالله الفيصل على برنامج" أكشن مع وليد" في الساعات الأولى من اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري.

تصريحات الأمير تركي العبدالله الفيصل بشأن إدارة الأهلي الجديدة.

أشار الأمير تركي العبدالله: "هدفنا من الاجتماع معرفة احتياجات الإدارة، ولا نسمح بالتقليل من قيمة الإدارة السابقة التي حاولت ولم توفق".

وواصل: "الإدارة الحالية قامت بدعوتنا والإدارات السابقة لم تقم بدعوتنا، لذلك لم نظهر بالصورة خلال الفترة الماضية لأن هناك أنظمة، وقوانين لا نستطيع أن نقوم بشيء إلا بعد رحيل الإدارة المنتخبة"، في إشارة إلى إدارة ماجد النفيعي.

وتابع: "الإدارة الحالية قامت بدعوتنا والإدارات السابقة لم تقم بدعوتنا، لذلك لم نظهر بالصورة خلال الفترة الماضية".

واستمر: "لأن هناك أنظمة وقوانين لا نستطيع أن نقوم بشيء إلا بعد رحيل الإدارة المنتخبة".

كل ما يخص مباراة الاهلي اليوم الإثنين في دوري يلو 2022/2023

من المقرر أن يقع الخلود ضيفًا على الأهلي مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى الثالثة من دوري يلو 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة، الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة.

تعرف على تشكيل أهلي جدة المتوقع لمباراة الخلود اليوم في دوري يلو 2022/2023

من المتوقع أن يدخل الراقي إلى أحداث مباراة اليوم أمام الخلود بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: ياسر المسيليم.

خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي، عبد الباسط هندي، فهد حمد، علي مجرشي.

في خط الوسط: فرانك كوّم، محمد المجحد، سلمان المؤشر، يوسف العبدلي، هيثم عسيري.

في الهجوم: جرابان.

موقف أهلي جدة والخلود في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يُعاني الراقي في المركز الـ 15 برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الخلود وصافة الدوري السعودي بالدرجة الأولى برصيد 6 نقاط.