شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريحات مثيرة.. رئيس مجلس إدارة التعاون يكشف حقيقة اقتراب مصطفى فتحي من الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام الماضية، والتي أفادت اقتراب مصطفى فتحي لاعب وسط نادي التعاون السعودي من الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تلك التقارير الصحفية تقدم إدارة المارد الأحمر بعرض رسمي للتعاون من أجل الظفر بجهود اللاعب في الوقت الحالي.

وكشف سعود الرشيدي رئيس مجلس إدارة التعاون عن حقيقة اقتراب نجم الزمالك المصري السابق إلى صفوف وصيف إفريقيا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أكشن مع وليد، وذلك جاء كالآتي..

رئيس مجلس إدارة التعاون يكشف حقيقة اقتراب مصطفى فتحي إلى الأهلي المصري

قال "الرشودي": "أنباء تقدم الأهلي المصري بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي، غير صحيحة على الإطلاق".

مؤكدًا:" أن اللاعب مصطفى فتحي تأخر بسبب التجنيد في بلاده وبإذن الله يعود قريبًا، ونطالب الأخوات في مصر لحل هذه الأزمة، من أجل عودة اللاعب إلى صفوف التعاون في أقرب وقت".

تعرف على موعد مباراة التعاون القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع التعاون ضيفًا على الفيحاء مساء السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع مجريات المباراة التي تجمع بين التعاون والفيحاء عبر شبكة قنوات SSC الناقلة لجميع مجريات الدوري السعودي هلال النسخة الجارية.

تعرف على موقف التعاون والفيحاء في جدول ترتيب الدوري السعودي 2022/2023

يقع التعاون في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينا يقع الأخير في المركز الـ 14 دون نقاط.