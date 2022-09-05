وقال نياكاتي عبر حسابه الشخصي: «لتجنب التكهنات أؤكد أن لدي قضية معلقة في الفيفا مع نادي الاتحاد وصدر بحقها بالفعل قرار نهائي وملزم لجميع الأطراف من الفيفا بمنع العميد من التسجيل لفترات قادمة، كون النادي لم يفِ بهذا القرار، وسيتم رفعه حال قيامه بتسديد المبالغ المالية له».
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه نياكاتي: الاتحاد ممنوع من التسجيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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