السعوديه أمير الباحة يقلد الزرقي رتبته الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء هاني بن إبراهيم الزرقي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ الأمير حسام بن سعود اللواء الزرقي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.