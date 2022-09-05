شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تطيح بـ مدافع النصر خارج مباراة ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشار تقرير صحفي إلى الغياب المؤكد لنجم نادي النصر السعودي في المباراة المقرر أن تجمع بين العالمي وضمك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجديدة 2022/2023.

تمزق يبعد لاجامي عن مباراة النصر القدامة أمام النصر

كشفت صحيفة الرياضية عن ضربة موجعة بين صفوف النصر بعدما ثُبت تعرض علي لاجامي مدافع الفريق إلى تمزق خفيف في العضلة الأمامية، وفقًا للفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب.

ومن المقرر أن يغيب المدافع عن صفوف العالمي لمدة تتراوح ما بين 2 - 3 أسابيع، مما يؤكد غيابه عن مباراة الفريق القادمة أمام ضمك يوم السبت القادم.

كل ما يخص مباراة النصر وضمك القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

تتجه أنظار محبي الكرة المستديرة إلى مباراة النصر القادمة التي ستقام أمام ضمك في الأسبوع الثالث من دوري روشن السعودي 2022/2023.

ونرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص مباراة النصر القادمة في دوري روشن، وذلك يأتي على النحو لتالي..

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

من المقرر أن يقع ضمك ضيفًا على النصر في ملعب جامعة الملك سعود يوم السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر الجاري.

وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل أحداث اللقاء كالعادة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، بالإضافة إلى جميع مباريات البطولة.

مفاجآت بالجملة في تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك السبت في دوري روشن السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل أصحاب الديار بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

وفي خط الدفاع: كونان، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، جونزاليس.

وفي خط الوسط: جوستافو، علي الحسن، سامي النجعي، الصليهم، خالد الغنام.

وفي الشق الهجومي: فينسنت أبو بكر.

تعرف على موقف النصر وضمك في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع العالمي في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما يقع ضمك في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.