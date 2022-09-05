«جاهز» تسابق نفسها.. أرباحها تتجاوز في نصف عام 53 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «جاهز» أمس (الأحد) عن تحقيقها أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الحالي 2022 بقيمة 53.22 مليون ريال، بارتفاع نسبته 85.31% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2021.

وساهم في ارتفاع أرباح شركة جاهز ارتفاع مبيعاتها (إيراداتها) بنسبة 59.85% لتصل إلى 777.61 مليون ريال، بعد أن كانت المبيعات في النصف الأول من العام الماضي نحو 486.46 مليون ريال.

وارتفعت ربحية السهم الواحد في النصف الأول من العام الحالي إلى 5.17 ريال، بزيادة نسبتها 29.25%.

وكشفت شركة جاهز أن ارتفاع الإيرادات جاء بعدة أسباب، أهمها ارتفاع إيرادات التوصيل، وارتفاع إيرادات العمولة، مع ارتفاع إجمالي قيمة البضائع في النصف الأول 2022 بنسبة 36.5% ليصل إلى ملياري ريال سعودي، لزيادة عدد الطلبات في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 45.5% ليصل إلى 31.5 مليون طلب مقارنة بـ21.6 مليون طلب في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكشفت «جاهز» عن ارتفاع متوسط عدد عملائها بنسبة 48.1%، رغم الانخفاض الطفيف في متوسط عدد الطلبات الشهرية لكل عميل ليصل إلى 4.5 طلب، إضافة لانخفاض متوسط إجمالي قيمة البضائع لكل طلب ليصل إلى 63.2 ريال بدلا من 67.4 ريال في النصف الأول من 2021.

ووفقا لرصد «عكاظ» فإن هناك نحو 3137 متجراً تم تسجيلها في تطبيق «جاهز» بداية من النصف الثاني من العام الماضي 2021 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2022، بزيادة عدد المتاجر بنسبة 66.15% ليصبح عدد المتاجر 7879 متجراً بعد أن كانت 4742 متجراً.

* نتائج «جاهز» في النصف الأول:

– 53 مليون ريال «الأرباح» بزيادة 85%

– 777.61 مليون ريال قيمة مبيعاتها

– 5.17 ريال ربحية السهم الواحد

– 3137 متجراً إضافياً تم تسجيلها في التطبيق